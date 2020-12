Manželé dostali podmínku za napadení sedmi dětí na Přerovsku

Podle soudu se svým útokem dopustili výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Dvojici původně hrozilo až pět let vězení. Manželé vinu popírali, ponechali si lhůtu na odvolání.

Podotkl, že představa, že by sedm dětí takto shodně vypovídalo o věcech, které nezažily, je mylná. Poukázal také na výpovědi svědků, kteří násilí na dětech viděli. Soud sice manžele odsoudil i za hanobení národa, podle něj zde však nešlo o prvotní rasový motiv.

Případ se stal loni v dubnu. Podle rozsudku pár skupinu dětí nejprve rasisticky urážel, poté následovaly rány pěstmi do obličeje a facky. V několika případech údajně útočníci pěstmi srazili děti na zem a kopali do nich. Podle původních lékařských zpráv utrpěly podvrtnutí krční páteře i povrchová poranění, lehký otřes mozku a zhmožděniny. Zmocněnci napadených mluvili o brutálním útoku, kdy dvojice kopala do bezbranných dětí, čtyři z nich poté musely vyhledat lékařské ošetření a další psychologa, uvedla zmocněnkyně.