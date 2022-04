Manžel ženy, která způsobila smrt policisty: 21 panáků a tři lahve vína? To mohla vypít

Rudović měla podle obžaloby před necelými dvěma roky v červenci s více než dvěma promile v krvi vyrazit autem od svého bytu na Vyšehradě. Hned ze začátku cesty vjela autem na chodník a nabourala a poškodila několik zaparkovaných aut. Od této nehody ujela na frekventovanou ulici 5. května směrem na dálnici D1.

Místo povolené osmdesátky se však řítila rychlostí přes 150 kilometrů za hodinu. Při přejíždění z levého pruhu do prostředního poté vrazila do zadní části policejního auta, ve kterém seděla tříčlenná osádka a které tak v podstatě odhodila do svodidel.

Žena, jež sama při nehodě neutrpěla žádné zranění, policejní auto svým manévrem doslova srolovala. Ve voze zahynul 31letý policista.

U obvodního soudu, který případ původně projednával, Rudović přiznala, že před jízdou vypila lahev vína a panáka vodky, protože se předtím pohádala s manželem.

Ten ve čtvrtek vypovídal u pražského městského soudu, jenž kauzu nakonec dostal na stůl.

Podle něj ho obžalovaná v inkriminovaný den viděla u smíchovského bazénu, kde byli se svými dětmi, jak se baví s jinou ženou a sahá jí na zadek. Na to prý reagovala tak, že odešla na bar. „Přišla až někdy kolem půl šesté. Měla krvavá záda, pak jsem se dozvěděl, že tam padala ze židle, házela telefonem,“ uvedl muž u soudu.

Na dotaz soudkyně, zda si pamatuje, co jeho žena měla na účtu na baru, odpověděl: dvacet jedna panáků vodky, tři lahve vína a nějaké redbully.

„Přijde vám možné běžným lidským organismem za odpoledne vypít jednadvacet vodek a tři láhve vína a být živý?“ ptala se svědka soudkyně Vlasta Langhammerová.

Muž totiž už předtím uvedl, že obžalovaná jinak vůbec nepije. „Možná si to někdo může dát a zůstat naživu. A možná taky ne,“ odpověděl svědek. „Možná si to všechno vzala a vypila to všechno,“ připustil rovněž.

Manžel: Chtěl jsem ji uškrtit

Muž také uvedl, že šel na bar zaplatit především za své děti. Více než čtyřtisícový účet za pití pro děti za celé odpoledne mu prý divný nepřišel. Když viděl, jak je jeho žena namol opilá, chtěl z místa prý co nejrychleji odejít, a proto to neřešil.

Cestou ještě ženě prý vrazil dvě facky (za to, že je opilá) a dle svých slov ji chtěl v autě uškrtit, zastavil se ale poté, co uviděl na zadní sedačce svého syna. „V životě jsem neudeřil ženu. Udělal jsem chybu, je mi to líto,“ dodal jedním dechem svědek. Soudkyně svědka upozornila, že takové jednání je v ČR trestné.

Když přijeli domů, šel prý manžel souzené ženy z rozrušení kouřit. „Kouřil jsem na balkoně, slyšel jsem, jak šla ven. Až po asi pěti minutách jsem ji viděl, jak nastupuje do auta,“ uvedl.

Když po nějaké chvíli dorazil už na místo nehody, tvrdila mu Rudović údajně, že to bylo právě policejní auto, které do ní narazilo. A žádala po policistech klíče, aby mohla jet dál.

Podle muže byla obžalovaná rozrušená, ale „od pohledu“ jí nic nebylo.

Případ původně projednával Obvodní soud pro Prahu 4, ten ale dospěl k názoru, že by nemuselo jít „pouze“ o usmrcení z nedbalosti, ale případně i o obecné ohrožení. V tom případě by Rudović hrozil až patnáctiletý trest odnětí svobody.

O přípustnosti změny právní kvalifikace rozhodoval pražský vrchní soud, který dále případ postoupil městskému soudu. Ten tedy provádí znovu dokazování, a to výslechy svědků, znaleckými posudky, videozáznamy apod.