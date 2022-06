„Mám za úkol, ať jste happy.“ Policejní mikrofony nahrály čachry kolem dopravního podniku

Odposlechy byly pořízeny zejména v bytech, kde se obvinění scházeli. Jako jeden z důkazů předkládá policie odposlech Redla, který měl koncem května 2020 říkat ekonomickému náměstkovi DPP Mateji Augustínovi: „Kurva, já mám za úkol, abyste byli všichni kurva happy a hladil vás jakoby po vláskách a staral se, kurva, o to, abyste rostli, abyste naplňovali, co jste měli, a abychom byli všichni spokojení. Já nemám o nic víc, míň než ty.“

„Mám nějaký plán, ten jakoby představím, a chci, abychom byli, kurva, jako spokojení, a to jsou věci, na které jsme jako čekali a které mají přesah oproti tady těm, kurva. Jako je to příjemné. Potřebuju, aby mezi náma, minimálně mezi náma dvěma, byla absolutní důvěra,“ dodal v promluvě k Augustínovi.

Hlubuček: Přátelství je jedna věc, ale nesmí nás to poškodit

O významné roli Hlubučka pak podle policie nasvědčuje záznam z loňského listopadu, kdy skupina už měla problém s Augustínem, který podle Redla neplnil coby člen dozorčí rady DPP úkoly tak, jak měl, a řešila se jeho budoucnost.

„Já navrhuju jakoby, že jakoby jestli se tady toto kolektivně rozhodne, tak odchod se všema poctama, nic mu nebude upřeno, jako že má zásluhy,“ řekl podle policie Redl. „To si řekneme upřímně, jako my tady nejsme... přátelství je jedna věc, ale druhá věc je... Nesmí nás to poškodit,“ dodal Hlubuček.

Hlubuček měl zasahovat do výběrových řízení

Policisté ve sdělení obvinění mimo jiné také ukazují na Hlubučkův vliv na řízení dopravního podniku a na technického a personálního ředitele. „Ahoj, Jirko, prosím tě psal mi Honza Šurovský, ohledně toho člověka za Štědrou, že prej tam chce Witowski právníka, nebo co?“ zaznělo v jednom z odposlechů z úst exnáměstka Hlubučka, když si telefonoval s personálním ředitelem Jiřím Špičkou. Ten mu odpověděl: „On tam nechce nikoho, on furt jen, proč to zužujeme. No, možná tam chce, ale to je jedno, co napíšu do inzerátu, hlavně aby to vyhovovalo tomu, koho tam chceme a…“

Petr Hlubuček k tomu dodal: „Hele Honza… my potřebujeme v každém případě stavaře, ten tomu rozumí, já bych to nechal v každém případě na Honzovi, jo, v tomhlencton myslím jako, jako v tom zadání toho výběrka, jestli chce stavaře, ať tam je stavař, a ne právník…“

Špička mu podle policie odvětil: „No, hele, ono to je jedno, většinou tam uvádíme třeba tři vysoký, viď…“ „No, hele, rozhodně nejde o to, podívej se, jestli Witowskej má zase s Michovským někoho připraveného, tak ať jdou do prdele, to ti říkám se vší vážností, takže jako…,“ konstatoval Hlubuček.

„…ne koukni, to je jedno, tohle je úsek Honzy, rozhodující je, co si řekne Honza, kdybyste vy neshodili toho Maška, tak tam je Mašek, prostě já vyberu, koho bude chtět Honza, ať je v inzerátu, co je v inzerátu, to nemusíš mít obavy,“ pokračoval v hovoru Špička. „Super, dobrý bezva, skvělý jo (...),“ uzavřel Hlubuček.

Policie následně konstatuje, že Hlubučka neopravňují žádné předpisy k tomu, aby dával konkrétní pokyny na zrušení a vypsání výběrových řízení a poskytoval „personální kádry pro jejich obsazení.“