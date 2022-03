Malíř dostal za znásilnění dívky sedm let. Stala se z ní alkoholička

Jako malá holka k němu chodila do kroužku malování, později vstoupil výtvarník Josef N. (72) do jejího života jako otčím. Podle čtvrtečního rozsudku Krajského soudu v Plzni dnes dvacetiletou dívku sexuálně zneužíval v době, kdy byla nezletilá. To se u ní později projevilo posttraumatickou stresovou poruchou a následným nadměrným pitím alkoholu. Za znásilnění půjde senior na sedm let do vězení. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.