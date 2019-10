Lupiči ze zlatnictví na útěku zranili dva svědky, odsedí si až osm let

Vrchní soud (VS) v Olomouci vynesl ve středu verdikt nad dvěma muži, kteří podle obžaloby před čtyřmi lety přepadli zlatnictví v Uherském Hradišti a při odchodu z něj vážně zranili dva svědky, kteří se je snažili zadržet. Usvědčily je hlavně pachové stopy z místa činu. Miloše Zezulu (43) poslal VS do vězení s ostrahou na osm let, Martina Skalického (31) na pět.