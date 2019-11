Lupič na Berounsku brutálně zaútočil na prodavačku, pak odnesl peníze

„Vyčkal na moment, kdy pokladní otevře kasu, a brutálně prodavačku napadl úderem pěstí do obličeje, ženě se po chvilce podařilo z obchodu utéct,“ informovala mluvčí policie Marcela Pučelíková.

Muž si odnesl několik tisíc korun a utekl. Prodavačka byla převezena do nemocnice. Násilník je podle vyšetřovatelů vysoký asi 178 cm, ve věku okolo 35 let, štíhlé postavy. Mluvil česky a oblečen byl do oranžové bundy, maskován byl kapucí a kšiltovkou. Na sobě měl modré montérkové kalhoty.