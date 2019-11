Lounský soud potrestal převoz syrských migrantů přes Česko

Ve dvou případech v srpnu roku 2015 jeli pro syrské uprchlíky do Budapešti, odkud je přes Slovensko a Českou republiku vezli do Německa. Za jednoho uprchlíka si měli říct o 500 dolarů. V jenom případě se dostalo devět migrantů ve dvou autech do Německa, kde byli na různých místech zadrženi. Jeden z řidičů byl za to potrestán pokutou v Německu, soud tak již jeho případ neřešil.