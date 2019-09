Lobbista Marek Dalík chce na svobodu

Dalík nastoupil do vězení v listopadu 2017, nejdřív do pražské ruzyňské věznice, pak byl převezen do věznice ve Znojmě. Mohl tam po nějaké době pracovat, a to dokonce i mimo areál věznice. Na Dalíkovu žádost o propuštění upozornil v úterý server Aktuálně.cz.