Lidé z vybuchlého domu v Lenoře přišli o všechno. Zřízena už je sbírka

Podle informací Práva jde o muže, který při výbuchu zemřel. Podle všeho rozmístil po domě několik plynových lahví, které zapálil. Při výbuchu se zranilo devět lidí, z toho dva těžce. Ty přepravil vrtulník na popáleninové centrum do pražské nemocnice. Ostatní zranění jsou v jihočeských nemocnicích.

„Já nemám ani jedno okno, všechno je vysklené. Je to tragédie. Snad se budu moci do svého bytu co nejdříve vrátit,“ řekla Právu žena, která žije v bytě hned vedle zdemolovaného domu a zatím zůstává u své dcery.