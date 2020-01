Lezla po čtyřech, vydávala skřeky. Vše jen hrála kvůli sociálce

Úřady nejprve ženě přiznaly invalidní důchod, ale to bylo trojici podle policie málo. „Proto na jaře roku 2016 podali žádost, kterou úřad na základě podkladů a vizuálního ověření onemocnění ženy schválil. Následovaly téměř tři roky vytváření situací, které měly úředníky přesvědčit o potřebě neustálé péče o mladou ženu a neschopnosti jejího samostatného fungování v běžném životě. Žena s úředníky nekomunikovala, ale například vydávala skřeky, pohybovala se po čtyřech, předváděla, že je dezorientovaná, nedala se usměrnit a reagovala neadekvátně,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

V době své „nemoci“ se pak dopouštěla další rozsáhlé trestné činnosti, například okrádala zákazníky v nákupních centrech nebo cestující v hromadné dopravě. „Z informací od osob, které kriminalisté zkontaktovali a které se ženou přišly do kontaktu, ani z aktuálně vyžádaného znaleckého posudku nevyplynulo, že by žena nebyla schopna běžného života nebo trpěla psychickou poruchou,“ dodala mluvčí. Žena i její rodiče byli obviněni z přečinu podvodu, za který všem hrozí tresty vězení až na pět let.