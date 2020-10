Kvůli technoparty nespali, soud Středočechům přiznal desetitisícové odškodné

O případu informovala v neděli televize Nova, podle ní se jednalo o technoparty nedaleko Sluštic u Prahy, která trvala tři dny mezi 17. a 19. červnem 2016. Lidé v okolí se nemohli vyspat, nedovolil jim to podle jejich tvrzení hluk ze soundsystémů.

„Byl to neskutečný bordel, takové ty primitivní zvuky, to nebyla hudba, takový to tuc tuc,“ citovala Nova jednoho z žalobců. Muž podal s dalšími obyvateli civilní žalobu a po čtyřech letech skupina lidí uspěla.