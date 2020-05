Krátkou jízdu opilé řidičky v Praze zastavily koleje

Žena podle svědků vyjížděla z parkoviště od supermarketu poblíž Vypichu. „Nejprve jsem si myslel, že je to nějaký senior, který má potíže s řízením. Ta žena potom ale nabourala do všeho, co ji stálo v cestě. Nejprve do sloupku s bezpečnostní kamerou, pak do značek, do květináče a nakonec v křižovatce vjela na tramvajovou trať," popsal Novinkám jeden z přihlížejících.