Kotrmelce v tunelu, nárazy do zdi. Video ukazuje nehody v Blance

Tunel Blanka oslaví v sobotu pět let od svého otevření, a proto technické služby stejně jako loni připravily výběr nejzajímavějších nehod. Zhlédnout lze převracející se auta, nepozorné řidiče, kteří narážejí do stěn tunelu, nebo motorkáře narážející do vozu s doprovodnými glosami TSK.

Řidič u vjezdu do Blanky narazil do sloupu. Vyprošťovali ho hasiči Krimi

Tunel Blanka se stavěl od roku 2007 do roku 2015 a čítá něco přes pět kilometrů. Je to nejdelší tunel v ČR a nejdelší tunel městský tunel v Evropě. Tvoří jej na sebe navazující Brusnický tunel, Dejvický tunel a Bubenečský tunel. Stát za něj zaplatil 43 miliard korun, přičemž původně to mělo být 21 miliard. Je to nejdražší projekt hlavního města Prahy.