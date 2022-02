Konopný léčitel zvažuje žádost o milost

V břeclavském vězení si Dvořák odpykává šestiletý trest vězení za pěstování konopí. „Proti rozhodnutí prostějovského soudu se rozhodně budeme odvolávat. Dále jednáme se spolkem Šalamoun (spolek na podporu nezávislé justice, pozn. red.) a tam zvažujeme ještě další kroky,“ řekla Právu jeho zmocněnkyně Anna Němcová.

V případě pana Dvořáka by žádost o milost prezidenta republiky byla velmi odůvodněná Jan Poláček, advokát

Odsouzený aktivista svou žádost o propuštění argumentoval novelou zákona, podle níž se od Nového roku zvyšuje limit obsahu psychoaktivní látky THC u konopí s obsahem do jednoho procenta. Jak uvedl Dvořák, obsah THC v zadrženém konopí byl průměrně 0,9 procenta, a tak by se do této hranice podle nově platného zákona vešel.

„Změnila se i definice konopí pro trestní řízení s tím, že je nutné obsah THC stanovovat v celé nadzemní části rostliny konopí, z čehož pak vyplývá (...) obsah THC v této trestní věci kolem 0,3 procenta,“ uvádí se v žádosti o propuštění.

Soud tyto argumenty ovšem neuznal. „Bylo-li pravomocně před účinností novely trestního zákonu rozhodnuto o vině i trestu, citované ustanovení o časově působnosti trestního zákoníku nelze použít,“ stojí v usnesení, které má redakce k dispozici. Soud podle něj nemá důvod rozhodovat o jakémkoliv snížení pravomocně uloženého trestu.

„Soudkyně mě nepustila z vězení, protože to prý nemá zpětnou účinnost, a zloděje taky nepustí z basy, když je krádež nově od 10 tisíc a on ukradl jen do 10 tisíc,“ komentoval v dopise redakci Dvořák toto soudní rozhodnutí.

Podle Právem oslovených právníků zákon připouští změnu pravomocného rozhodnutí, tedy obnovu řízení, aktivista by však musel přinést nové důkazy nebo skutečnosti, mezi něž však nepatří samotná změna zákona.

Dvořák je ve vězení již přes dva roky z celkových šesti. Podle Němcové se proto nabízí i další možnost, jak výši trestu umenšit. „Jako jednu z variant zvažujeme žádost o zkrácení trestu po třetině. Tuto možnost momentálně konzultujeme, zda na ni má právo,“ dodala Němcová s tím, že bude s právníky vyhodnocovat, zda by se případná žádost nijak právně nevylučovala s aktuálně chystaným odvoláním.

K podmíněnému propuštění z výkonu trestu musí totiž být splněny další podmínky a poté závisí na vyhodnocení soudu, zda by byl aktivista propuštěn.

„Další možnost, co se aktuálně nabízí a s kterou už souhlasí i Dušan Dvořák, i když na začátku nechtěl, je žádost o milost prezidenta,“ řekla dále Němcová. To ve svém dopise potvrzuje i sám Dvořák. „Skutečně milost zvážím,“ uvedl bez bližších detailů.

Řešením situace by to mohlo být i podle advokáta Jana Poláčka. „Domnívám se, že by v případě pana Dvořáka byla velmi odůvodněná žádost o milost prezidenta republiky, který by mohl uložený trest zmírnit,“ konstatoval Poláček.

Podpora odborníků

Proti uvěznění Dušana Dvořáka protestovaly nevládní organizace pro prevenci a léčbu drogových závislostí Sananim a Drop-in. Otevřený dopis s žádostí o spravedlivý přezkum jeho případu podepsal mj. adiktolog Ivan Douda, docent Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě nebo fotograf Jindřich Štreit.