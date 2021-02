Kolona sanitek vyrazila na pomoc do Karlovarského kraje. Vyjel i Fénix

Sokolovskou nemocnici provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ. „Je to reakce na to, že ve středu večer přivezli do chebské nemocnice nárazově dvacet lidí a do Sokolova rovněž, které již nemáme kam umístit. Jedná se o pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění covid-19. Nejsou to těžké případy,“ pokračoval mluvčí.