Kolik je tam zraněných? Hýbe se! Hasiči zveřejnili první okamžiky po tragické srážce vlaků

Byla to strašná rána, začaly létat věci, popsala cestující srážku v Západním expresu Krimi

Právě tudy se pak také protahovali se zraněnými na lehátkách, do úzkých chodbiček se vešli jen tak tak.

Na Domažlicku se srazil mezinárodní rychlík Ex 351 Západní expres, který mířil z Mnichova do Prahy, s osobním vlakem RegioShark jedoucím z Plzně do Domažlic. Podle prvotních informací projel jeden ze strojvedoucích na červenou.