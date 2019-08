Koláček má ve Švýcarsku nastoupit do vězení, ale nechystá se tam

Koláček do věznice nenastoupí po poradě se svými právníky. Za hlavní důvod označil to, že se chce obhájit před českými soudy, které se kauzou MUS zabývají. Pokud by do vězení nastoupil, tak je podle něj velmi pravděpodobné, že by bylo jeho stíhání zastaveno, a to si Koláček nepřeje.