Kojenec byl samá zlomenina

V mezidobí pak policie obvinila jeho matku z těžkého ublížení na zdraví. „Ústavní výchova u mladšího ze synů je dána jednoznačně z důvodu útoků, které proti němu byly opakovaně vedeny. Pokud se týče jeho bratra, ten byl do ústavní výchovy umístěn na základě skutečnosti, že je třeba vystupovat preventivě a zajistit taková opatření, aby i toto dítě jako ohrožené bylo mimo dosah rodičů,“ řekl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Lubomír Fiala.

Podle Fialy soud v tomto případu nerozhodoval o vině či nevině matky. „Zkoumali jsme, zda nastalá situace je situací, která vyžaduje zásadní a rychlou úpravu poměrů obou synů k rodičům. K útokům na Davida došlo jednoznačně uvnitř rodiny, o tom není žádných pochyb. Ať je vedla matka nebo otec, nebo oba společně, to není možné zjistit s ohledem na to, že oba jakékoli svoje zavinění, ať už nedbalostní, nebo úmyslné, popírají,“ vysvětlil soudce s tím, že podle posudku psychologa je matka emočně labilní a její chování je nepředvídatelné.

Rodiče chlapců jakékoli násilí vůči nim odmítli a rozhodnutí soudu považují za bezprecedentní zásah do svých rodičovských práv. Své děti podle svých slov mají rádi a chtějí se o ně starat. „Nebylo prokázáno úmyslné ublížení na zdraví a soud z formální opatrnosti raději preferuje to, aby děti vyrůstaly mimo péči rodičů,“ prohlásil otec.

Zranění Davídka přitom nijak nezlehčoval. „Nikdo mu nic takového neudělal úmyslně, maximálně se mohlo jednat o nehodu. Nechápu, z jakého důkazu soud dovodil, že by se něco podobného mělo opakovat. Odebrání synů nás velmi citlivě zasáhlo. Rozhodnutí soudu by nemělo být trestem za nastalou situaci,“ řekl otec.

Upozornil také na to, že ve vztahu k druhému synovi žádné zanedbání výchovy zjištěno nebylo. „Jedná se výhradně o spekulace soudu, že by k něčemu takovému mohlo dojít,“ dodal.

Policista družku bil do krve a strčil ji do myčky. Soud mu potvrdil podmínku

Policista družku bil do krve a strčil ji do myčky. Soud mu potvrdil podmínku Krimi

Podle zjištění Práva podala státní zástupkyně na matku dětí již obžalobu. Jako trest pro ni požaduje pět let vězení. „V místě bydliště opakovaně udeřila nezletilého syna do rukou, čímž mu způsobila zlomeninu levé i pravé předloktní kosti. Dále s ním zacházela tak, že došlo k prudkému nárazu jeho hlavy do tvrdé plochy a následnému pohmoždění mozku,“ stojí v obžalobě.