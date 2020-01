Kluk utíkal, otec si to odsedí

Pykat za to budou rodiče. Matka vyvázla s 200 hodinami obecně prospěšných prací, otec i vzhledem k předchozímu odsouzení za podobný synův prohřešek už musí na 10 měsíců do vězení. Otce za synovo záškoláctví totiž už před dvěma lety trestal prostějovský okresní soud, tehdy ještě podmínkou.

Otec se totiž s desetiměsíčním trestem vězení za ohrožování výchovy dítěte od prostějovského soudu nehodlal smířit a odvolal se, neboť měl za to, že udělal, co bylo v jeho silách.

Já jsem ho ráno dovedl do školy a on pak utekl. To jsme se ale dozvěděli až u soudu, ve škole nám to nikdo neřekl.

„Snažili jsme se, aby bylo všechno v pořádku. Já jsem ho ráno dovedl do školy a on pak utekl. To jsme se ale dozvěděli až u soudu, ve škole nám to nikdo neřekl. Netušili jsme, z čeho jsou ty neomluvené hodiny. Kdyby nám to dali vědět, dalo se něco dělat. Přece nejsem zodpovědný za to, že utíkal ze školy,“ hájil se otec.