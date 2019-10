Ke sprejování na Karlův most se z dvojice Němců přiznal jen jeden

Ze dvou německých bratrů, kteří podle návrhu na potrestání posprejovali v létě pilíř Karlova mostu, se k činu přiznal pouze jeden. Niclas Steiger (23) ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 1 prohlásil, že se cítí vinen a že to byl on, kdo na most sprejoval. Jeho bratr Benjamin Wittig (30) byl prý opodál a o sprejování nevěděl.