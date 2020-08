Kdo zavinil únik toxických látek z klatovské firmy do vody, policie nezjistila

Upozornila také na to, že dřevařské firmě hrozí postih od správního orgánu, kam policisté případ postoupili kvůli závadám v bezpečnosti práce a při skladování nebezpečných látek.

Do Berounky se dostala nebezpečná chemikálie, Plzeň už bere vodu odjinud

Do Berounky se dostala nebezpečná chemikálie, Plzeň už bere vodu odjinud Domácí

Detektivové případ prověřovali jako trestný čin ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Okruh podezřelých zpočátku zúžili jen na zaměstnance firmy, jenže pak zjistili, že do areálu podniku mohl snadno vniknout i někdo zvenčí a toxickou látku vypustit například ze msty.

Asi 200 litrů chemikálie přeteklo z impregnační vany a odtokovým potrubím na dešťovou vodu se dostalo do Drnovského potoka, jednoho z přítoků Úhlavy, jež zásobuje Plzeň pitnou vodou. Z Úhlavy uniklá látka kontaminovala Berounku a později se dostala i do Vltavy. Stopy po ní detekovali vodohospodáři dokonce i v Labi.

Že impregnační vana přetéká, zjistil noční hlídač kolem půl třetí ráno, když zaregistroval nezvykle hlasité šplouchání. Delší dobu mu pak trvalo, než našel kohout, kterým přitékající chemikálii zastavil. Nikomu nic nehlásil, až ráno, když přišel mistr do práce. „Netušil jsem, o jak hrozný sajrajt se jedná,“ tvrdil policistům.

Náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář tehdy zástupce firmy kritizoval za to, že havárii nehlásili. Město se to dozvědělo jen díky tomu, že se dřevaři snažili čistit následky havárie saponátem. Napěněná voda pak byla důvodem k tomu, že se začalo zkoumat, co v ní je.