Káva od sousedky zachránila sebevrahovi v okně zlínského domu život

Nabídla mu jej přímo do okna jedna ze sousedek. „Sehrála rozhodující roli,“ přiznal za městskou policii ve Zlíně Pavel Janík. Strážníci se již chvíli předtím snažili muže přesvědčit, ať od sebevraždy upustí. Poté se muži snažili domluvit i státní policisté. Pochodila však až sousedka.

„Když viděla, co se na chodbě před dveřmi jejího bytu odehrává, nabídla muži v okně kávu. Tu dotyčný přijal, a když se na okamžik zaklonil zpět do chodby, mohli policisté společně se strážníky provést pohotový zákrok. Dotyčného pevně uchopili a vtáhli jej z okna zpět na domovní chodbu,“ přiblížil Janík.

„Násilí, ke kterému docházelo již v minulosti, bylo předmětem oznámení z úterního rána 21. dubna. Strážníci zjistili, že podnapilý muž měl své střízlivé družce nadávat těmi nejvulgárnějšími výrazy a několikrát ji měl dokonce udeřit. To ovšem dotyčný popíral, a naopak si na místo sám přivolal zdravotnickou záchrannou službu, které tvrdil, že od družky inkasoval tvrdou ránu do oka,“ přiblížil Janík.

Několik dalších dějství tohoto příběhu se odehrálo v průběhu úterý, kdy měl dotyčný družce poškodit mobilní telefon a také se jí mstil různými schválnostmi za to, že jej odmítala vpustit do svého bytu. Ve středu 22. dubna ráno se pak muž sám dostavil na nedalekou služebnu zlínských strážníků a požádal je o asistenci při převzetí svých osobních věcí. Přibližně hodinu před polednem se pak dotyčný do bytového domu opět vrátil.