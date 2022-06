Kauza kolem Hlubučka: Upláceli člena dozorčí rady, odnesl peníze policii

Adamova finanční nabídka vůči Zděnkovi zazněla loni 9. září u obchodního centra Arkády Pankrác v Praze, zde se ostatně tito muži setkávali opakovaně. Souvisí to se dvěma projekty, které na začátku loňského roku projednávala dozorčí rada DPP. Zaprvé jde o pořízení kamer do kamerového systému metra a souvisejícího softwaru v předpokládané hodnotě přes půl miliardy korun, které měla zajišťovat společnost Analogia vlastněná Špringlem.

K první nabídce úplatku došlo na schůzce loni 7. dubna, kdy Adam předal Zděnkovi svazek papírů s tím, že to půjde na další představenstvo DPP a vše je „domluvené s Hlubučkem a dalšími lidmi“. Pak Adam řekl, že „až to dopadne“, tak Zděnkovi přinese „v tašce tři kila“, tedy 300 tisíc korun.

„Měl bys zavolat tomu Liberečákovi, my mu prostě dáme potom to, jak jsme mu slíbili. Dodržíme slovo, vole,“ uvedl v jednom z policií zachycených hovorů Špringl Adamovi. Ten odpověděl: „Já se mu ozvu a zkusíme to s ním. To jsme říkali do ledna nebo do února? Nebo jak jsme?“