Kauza CASA: Parkanovou soud zprostil obžaloby

„Nejpodstatnější spornou skutkovou otázkou byla otázka škody,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Markéta Binderová. Podle ní byl posudek obžaloby metodicky nesprávný a postrádal od odborného posudku očekávatelnou erudici. „Tento posudek byl důvodně a legitimně podroben kritice obžalovaných,“ dodala soudkyně.

Posudek zadaný obžalobou podle ní například chybně operoval s cenami letadel zakoupených v ČR a v zahraničí. „Tyto aritmetické operace se podle názoru soudu nezakládají na pravdě,“ podotkla Binderová. „Nebylo prokázáno, že ČR byla způsobena nějaká škoda,“ uzavřela.

Žalobce Jan Kořán původně vinil v souvislosti s nákupem čtyř armádních letounů CASA tehdejší ministryni obrany Vlastu Parkanovou a jejího podřízeného – ředitele sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Jiřího Staňka – ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Podle něj tím měli způsobit České republice škodu zhruba osm set milionů korun.

V úterní závěrečné řeči ale Kořán navrhl Parkanovou uznat vinnou z nedbalostního maření úkolu veřejného činitele a porušení povinnosti při správě cizího majetku z vědomé nedbalosti. Staněk podle něj spáchal zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což by podle Kořána měl jít na pět let do vězení a zaplatit pět milionů jako trest. Parkanové Kořán navrhl dvouletou podmínku a dvoumilionový trest.

Kořán se proti verdiktu na místě odvolal, případ tak bude řešit pražský městský soud.

Parkanová se jednání neúčastnila, stejně jako Staněk vinu odmítla.

O nákupu rozhodla vláda Mirka Topolánka (tehdy ODS) v roce 2009, den před koncem svého fungování. Letouny nahradily dosluhující sovětské stroje Antonov AN-26.

Během let soudního procesu před senátem defilovala celá řada svědků, včetně členů tehdejší vlády, většina z nich prohlásila, že vzhledem k uplynulé době si na to příliš nepamatují, případně že to bylo mimo jejich gesci. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek se nechal slyšet, že nákup letounů byl mimořádně výhodný, protože se díky němu ČR mohla konečně zbavit letounů L-159. Česká republika totiž pořídila v roce 2010 od španělského výrobce tři letouny CASA za 3,5 miliardy a čtvrtý vyměnila za pět lehkých letounů L-159.

Dva z nich ale Španělé do Česka do několika let vrátili jako kompenzaci za újmu způsobenou technickými problémy letounů CASA.