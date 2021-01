Kardiochirurg Pirk se obrátil na policii kvůli zneužití svého jména

„Jsou tam nesmysly. Třeba, že si za 14 dní používání prodloužíte život o 20 let a odstraníte si z cév 3400 gramů cholesterolu. To je přece absolutní nesmysl,“ ocitovala kardiochirurga advokátní kancelář. Je podle ní ale nebezpečné, že jde o přípravek z oblasti, které se věnuje. Spojení s jeho osobou tak může vyvolat v lidech pocit, že je to věrohodný produkt.