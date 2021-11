Kamioňák dostal za smrt tří silničářů 2,5 roku. Strašně toho lituju, řekl soudu

Nehoda se 16. dubna. Tehdy šestačtyřicetiletý Vindyš najížděl s naloženým kamionem a přívěsným vozíkem od obce Ohníč na čtyřproudou silnici I/13 ve směru z Bíliny na Teplice. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, narazil do odstaveného nákladního auta, které bylo odhozeno na další vůz. Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel.

Odmítl ale, že by se nevěnoval řízení. „Pravou rukou jsem ale šátral po brýlích, čímž jsem strhl řízení a stalo se to, co se stalo. Bohužel se to už nedá vrátit zpátky,“ pravil se slzami v očích doposud bezúhonný člověk i řidič. Do osudné chvíle se nedostal do křížku se zákonem, a přestože coby profesionální řidič usedal každý den za volant, v záznamech má jen dva přestupky za překročení rychlosti.