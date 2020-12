Kamarádovi z mokré čtvrti měl odseknou hlavu sekerou. Byly to jen lehčí rány, řekl u soudu

„Chtěl bych říct, že se cítím nevinný. Určitě,“ komentoval přednesenou obžalobu Turek a jal se popisovat, co útoku předcházelo. V pátek před činem si šel prý nakoupit a chystal se na víkendový pobyt na chatě. Koupil si i několik piv a sednul si do parku na lavičku a plánoval si víkend. Přišel k němu jeho známý s tím, jestli by ho Turek nevzal k sobě. Muž ještě zašel nakoupit nějaké to pití.