Kamaráda škrtil tkaničkou, tělo hodil do kanálu. Policie obvinila mladíka z pokusu o vraždu

Pražští kriminalisté obvinili 23letého muže z pokusu o vraždu svého o šest let staršího kamaráda, ke kterému mělo dojít loni v listopadu. Mladík cizince podle vyšetřovatelů škrtil tkaničkou do bezvědomí, bezvládné tělo pak hodil do kanálu. Oběť se nakonec utopila, tělo se o několik dní později objevilo v čističce odpadních vod.