Omilostněný vrah Kajínek žije slušným životem, zjistil soud

„Od začátku loňského ledna až doposud nebyl pan Kajínek odsouzen pro žádný trestný čin ani postižen pro přestupek. Není proti němu vedeno trestní ani přestupkové řízení. Nebyly zjištěny ani jiné skutečnosti, které by zakládaly podezření, že neplní podmínky milosti,“ sdělila v pátek Právu mluvčí krajského soudu Jana Durná.

Do kontaktu s policií se Kajínek poprvé dostal už za několik měsíců po propuštění na svobodu, když v říjnu 2017 u Plzně zavinil dopravní nehodu. Při sjezdu z dálnice u výpadovky na Domažlice nedal se svým mercedesem přednost jinému vozidlu. „Nedával jsem pozor, takže do mě ze strany narazila fabie. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jsou to jen plechy,“ řekl tehdy na místě nehody Kajínek.