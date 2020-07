Kačer žil tři měsíce se šípem v hlavě, střelce hledá policie

Dva lidé v pondělí kačera v kajacích pronásledovali tak dlouho, až se jim jako vždy schoval do trávy při břehu. "V trávě vždy vydržel nehnutě sedět schovaný tak dlouho, dokud jsme to nevzdali a odchyt nepřeložili na jindy. Teď se mu to však vymstilo a nám se ho podařilo odchytit pomocí podběráku na dlouhé tyči ze břehu," popsal Makoň. Připustil, že s odchycením kačera ukrytého v trávě ve vodě mu pomohla náhoda a štěstí.