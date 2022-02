Kabely a zařízení za stovky tisíc, policie obvinila trojici z rozsáhlých krádeží v Ostravě

„Kriminalisté se začali případem zabývat a vyhodnocovali zajištěné stopy a kamerové záznamy, kterými poškozená společnost disponovala. Jak se ukázalo, pachatelé se na místo vraceli opakovaně. V jednom případě byli vyrušeni ostrahou, proto utekli s prázdnou. Netrvalo však dlouho a do areálu se opět pro svůj lup vrátili. Do týdne od prvního oznámení byli přímo při činu zadrženi pracovníky ostrahy, kteří je předali do rukou policistů," uvedla Michalíková.