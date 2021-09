K soudu míří šéf hospodářské kriminálky

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo podle zjištění Práva obžalobu na bývalého vedoucího brněnské hospodářské kriminálky Vladimíra Machalu.

Toho pojilo letité přátelství s Petrem Kosmákem, bývalým hlavním technikem Správy nemovitostí městské části Brno-střed.

Právě Kosmákovi, nyní obžalovanému v kauze Stoka, Machala dle obžaloby mimo jiné předával citlivé informace týkající se vyšetřování možných podvodů s byty na radnici. Ty nijak nesouvisely s údajnou korupcí ve Stoce.

Na lavici obžalovaných usedne kromě Machaly i jeho podřízená Jitka Broďáková. Státní zástupkyně jí klade za vinu, že s Machalou si z Kosmáka udělali informátora a čerpali finance za schůzky s ním, ačkoli se žádné schůzky, natož informace z podsvětí, nekonaly. Kosmák se totiž podle spisu setkával jen s Machalou, když společně kamarádsky mudrovali u piva.

Věděl dopředu o razii

Detektivy vyšetřující Stoku podle informací, které má Právo k dispozici, zarazilo, když v jednom z odposlechů zjistili, že Kosmák ví dopředu o razii, která se měla konat na radnici. Zjistili, že avízo mu dal jeho kamarád Machala, jenž v tu dobu pracoval na případu Pavla Hubálka podezřelého z podvodů s městskými byty.

„Úniky informací byly vázány čistě na osobu Kosmáka. Ten získával pravidelně informace o probíhajícím trestním řízení. Dokonce i poté, co Hubálek vypověděl informace týkající se Kosmáka, jej Machala nepřestal informovat,“ stojí v obžalobě s tím, že Kosmák byl udržován v obraze, přestože podle výpovědi Hubálka mohl být on i jeho kolegové z úřadu zapojeni do trestného jed­nání.

Šel na domovní prohlídku

Odposlechy, které má Právo k dispozici, ukazují kontakty mezi oběma muži. „Pavlík si tě bral do huby špinavé dnes,“ informoval Machala Kosmáka poté, co měl po výslechu Hubálka. „Aha, a co jako? To je kretén,“ reagoval Kosmák. „Řeknu pak osobně, je to blb. Ale něco z něj vypadlo. Jako o tobě nic důležitého. Jen že vás vzpomněl. A Švachuli, co je zač?“ narazil Machala na jméno údajné hlavy korupční chobotnice ve Stoce. „Švachula je místostarosta,“ vysvětlil Kosmák.

Státní zastupitelství viní Machalu i z toho, že si Kosmáka přizval na domovní prohlídku u Hubálka, přestože prý věděl, že jeho kamarád nemůže být tzv. nezúčastněnou osobou.

Podle vyšetřovatelů si Kosmák při domovní prohlídce dělal fotky zajištěných důkazů a obratem informoval svoje spolupracovníky z radnice. „Docházelo tak k úniku informací přímo k osobám, které se mohly na trestném jednání podílet,“ zhodnotila obžaloba.

Kosmák při svém výslechu podle obžaloby přiznal, že od Machaly věděl detaily o vyšetřování Hubálka. Podle svých slov tak věděl o tom, že bude Hubálek zadržen, znal podrobnosti o jeho vazbě a také to, že jej Hubálek označil za příjemce úplatku 10 tisíc korun.

Oprava záchodu jako důkaz

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak v obžalobě zmíněná situace, kdy měl Kosmák ze své pozice na radnici zařídit Machalovi opravu záchodu za několik tisíc korun, přičemž platba se měla „schovat“ v podobných opravách městských bytů.

Když pak v kauze Stoka sklapla past a detektivové zadrželi mimo jiné i Kosmáka, zavládla podle odposlechů panika. „Ten Kosmák ikskrát on dělal prostě ty všecky tady ty s těma různejma stavebníma firmama a todle žejo, a no teď ty vole, to mám teda průser já eště poměrně dost, protože on mě tam dělal na tom bytě ten hajzl, žejo,“ informoval Machala svou kolegyni Broďákovou. „Takových hajzlů tady dělajů tisíce,“ snažila se jej obratem uklidnit kolegyně.

„Jako co myslíš, vole, stačí, aby Notář (přezdívka Kosmáka, pozn. red.) řekl, že mně tam udělal hajzl vole, seženou dva svědky vole a zejtra můžu sedět na kopci taky, tak jako,“ strachoval se Machala, aby neskončil taktéž ve vazební věznici v Brně-Bohunicích.

Obvinění policisté, kterým státní zástupkyně navrhuje za zneužití pravomoci úřední osoby podmínky, peněžité tresty a zákaz činnosti u policie, se při vyšetřování odmítli k obžalobě vyjádřit.