K lebkám před Sněmovnou se přihlásili aktivisté

„U nás v České republice pořád funguje promlčecí doba, o které spousta lidí ani neví. Je to 15 let u obyčejné vraždy, u zvlášť závažných případů je to 30 let. Jsme hluboko pod průměrem Evropské unie. Vůbec nechápu, proč něco takového dneska existuje,“ uvedla Zuzana Kosová ze spolku Nepromlčíme.