Jiné řešení jsem neviděl. Za umlácení sousedky železnou tyčí dostal senior 16 let

„Obžalovaný je usvědčován částečně svým doznáním. Nutno však říci, že ta jeho výpověď se v průběhu trestního řízení poněkud vyvíjela,“ uvedl předseda senátu Petr Franc.

Poukázal kupříkladu na to, že Lípa popírá, že by se chystal ženu zabít a tvrdí, že se s ní chtěl dohodnout. To však podle soudu vyvrací komplex důkazů.

„Obžalovaný pojal úmysl usmrtit poškozenou nejpozději předchozího dne. Připravil si nástroj k usmrcení, zvolil si dobu i místo, kde k tomu skutku dojde, a druhého dne ten svůj úmysl uskutečnil, tedy poškozenou napadl nejméně deseti intenzívními údery do hlavy,“ dodal s tím, že tím Lípa řešil dlouhodobé vzájemné a, jak soudce zdůraznil, malicherné rozpory.

„Rozhodně nešlo o nic, co by nešlo řešit jinak než způsobem, který zvolil obžalovaný,“ uzavřel soudce.

Lípa si na sousedku, se kterou měl spory už od roku 1981, počkal jednoho listopadového rána loňského roku, když šla do práce. Když vycházela z bytovky v Nové vsi v Praze-Východ, vykročil senior zpoza rohu.

„Rozhod jsem se, že si s paní poškozenou ještě jednou promluvím,“ uvedl u soudu Lípa. Nikam to ale prý nevedlo. „Nebylo s ní řeči, vysmívala se mi a tak dále,“ postěžoval si.

„Když jsem viděl, že vzájemná domluva s ní není, tak jsem si vzal trubku a dvakrát třikrát jsem jí bouchnul,“ popsal důchodce útok.

To mu ale nestačilo. Podle pitvy ženu nakonec udeřil železnou trubkou do hlavy celkem minimálně desetkrát. „Když jsem viděl, že to s ní nemá cenu (se dohodnout), tak jsem jí dorazil, no,“ prohlásil Lípa.

Poté se vrátil do postele, kde manželce řekl, co provedl, nasnídal se a počkal na přijíždějící policisty.

Neviděl jsem jiné řešení problémů odsouzený Karel Lípa

Soud ještě v úterý před koncem hlavního líčení Lípu znovu vyslechl. Soudci nebylo jasné, jak se chtěl se sousedkou domluvit nebo urovnávat spory v pět ráno s připravenou tyčí.

„S tou tyčí jsem se nechtěl domlouvat, tu tyč jsem tam měl připravenou pouze pro případ, kdyby se tam objevil její manžel. Na paní poškozenou jsem ji použil, protože jsme se nemohli domluvit,“ uzavřel Lípa.

„Chtěl jsem domluvit skončení provokací. Nezvládl jsem ten výsměch, v tu chvíli jsem neviděl jiné řešení problémů,“ doplnil.

Ženu už v minulosti udeřil sekyrou

Lípa i jeho bývalá manželka a nyní přítelkyně u soudu popisovali, jaká údajná příkoří jim poškozená a její rodina za léta sporů prováděli. Posledních pět let je zavražděná žena podle Lípy „provokovala“.

Tomu by časově odpovídalo i předchozí Lípovo napadení, kdy v roce 2014 udeřil stejnou sousedku sekyrou do hlavy. Podle něj šlo ale tehdy o nešťastnou náhodu. Jeho žena se se sousedkou začala hádat kvůli psím exkrementům, do hádky se zapojili i jejich partneři a při nastalé rvačce Lípa trefil ženu sekyrou do hlavy. Od soudu tehdy odešel s tříletou podmínkou, s odkladem na čtyři roky.

Soudní znalec z oboru psychiatrie soudu doporučil zvážit umístění Lípy do detence. Tu ve svém návrhu zmiňoval žalobce i obhájce, soud ale nakonec dospěl k závěru, že pro její uložení nejsou dány zákonné podmínky.