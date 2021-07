Jednatel Viktoriagruppe zpochybnil, že v německém skladu chyběla česká nafta

Při kontrolách ze strany zaměstnanců SSHR činili muži podle státního zástupce kroky k zatajení toho, že nafta ve skladu chybí. Upozornil na to, že kontroloři se museli předem ohlásit, že areál je rozlehlý a že nádrže jsou propojené podzemním potrubím, jež umožňuje pohonné hmoty přečerpávat a manipulovat tak s výškami jejich hladin. SSHR trvá na tom, že chybějící naftu odhalila její kontrola ze září 2014, a to na základě upozornění od německých celníků.

„Já dodneška nevím, jestli nafta zmizela. Já jsem nebyl přítomen. To tvrdí ti kontroloři, ale neprošli celý sklad. Byl jsem informovaný, že je všechno v pohodě, že už jsou hotoví. Kontrolor to říkal i do telefonu předsedovi SSHR, ten mu ale říkal, že tam něco chybí, a poslal je znova měřit,“ uvedl Malý.

„Nevěřil jsem tomu, že tam něco chybí. To technicky nejde, že by nafta mohla do druhého dne zmizet. Nevím, jak se to mohlo stát,“ dodal s tím, že ve skladu sice je možné přečerpávat hmotu mezi nádržemi, ale je k tomu potřeba odborný personál.