Je to proti mé etice, odmítl Rumun obžalobu z pokusu o vraždu v Poděbradech

Devětadvacetiletý Rumun Alexandru Florian Nita se od úterý u Krajského soudu v Praze zpovídá z pokusu o vraždu s rozmyslem. Podle obžaloby v Poděbradech pobodal o devět let staršího muže. Nita u soudu prohlásil, že si incident nepamatuje, ale nemyslí si, že by se to stalo. V případě, že ho soud uzná vinným, může jít Nita do vězení až na dvacet let.