Janoušek usiluje o předčasné propuštění

„Bez dalších podrobností mohu sdělit, že soud obdržel žádost odsouzeného o započítání doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody do doby jeho výkonu. Po vyžádání potřebných podkladů soud o této žádosti rozhodne,“ uvedl mluvčí soudu Adam Wenig.

Do vězení Janoušek nastoupil v roce 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušený od března 2016. Za mříže znovu nastoupil letos v červenci. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by tak Janoušek být z vězení zřejmě propuštěn.