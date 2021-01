Jako by mě ovládl démon, řekl muž soudu o pobodání servírky a oloupení penzisty

„Byl jsem tak závislej na heroinu, proto jsem dělal takový šílený věci, který bych s čistou hlavou prostě neudělal. Moc mě to mrzí,“ vysvětloval soudu v pondělí Horváth. Podle svých slov je závislý od roku 1995. Za peníze z krádeží a loupeží si pořizoval další a další dávky. Utrácel tak prý až sedm tisíc za pět gramů denně. Nebýt závislosti, tak by prý rozhodně nikoho nepřepadával.

„Já takovej nejsem. Jak kdyby mě ovládal nějakej démon, nebo jak bych to řek. Mrzí mě to. Věřte mi nebo ne, ale opravdu mě to mrzí. V životě jsem nikomu neublížil,“ kál se před soudem Horváth.