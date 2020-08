Já mu tleskám. Doufám, že to bude pokračovat, chválil teroristu muž. Dostal podmínku

Šestatřicetiletý Pudil okomentoval teror na Novém Zélandu, který útočník živě přenášel na Facebook, slovy: „Kdo tomuhle nedá deset, je chuj.“ „Kdybych věděl, že se tohle chystá udělat, tak mu pošlu tu desítku na GoPro... těch nádhernejch 17 minut v HD by za to stálo. Škoda že k ARku nekoupil větší zásobníky, to přebíjení ho zbytečně zdržovalo (...) Chválím zvolenou ráži. (...) Ta poloautomatická brokovnice na začátku...no kurva tomu říkám antréé“ + „Tohle je totiž to jediný, čemu muslimové rozumí! Brutální násilí. (...) Já mu tleskám...doufám, že to bude pokračovat.“

„Neuvědomoval jsem si, o co přesně jde, tak jsem to okomentoval,“ pronesl Pudil v soudní síni. Údajně chtěl své komentáře následně smazat, ale už to prý nešlo. Pudil se také nechal slyšet, že prý nevěděl, že schvalování terorismu je trestným činem. „Muslimové mi rozhodně nejsou sympatičtí,“ přiznal Pudil.

„Vina pana obžalovaného byla prokázána. Vycházeli jsme z jeho doznání, kdy potvrdil před soudem, že napsal komentáře na webu navratdoreality.cz,“ konstatovala předsedkyně senátu Kateřina Radkovská.

Pudilovu tvrzení, že netušil, co přesně komentuje, soud neuvěřil. Podle Radkovské muž věděl moc dobře, co komentuje. „Je jednoznačné, že komentuje to, že byli zabiti muslimové, a komentuje to, že brutální násilí je to jediné, čemu oni rozumí,“ řekla soudkyně.

Podle soudu je takové a podobné jednání škodlivé a mělo by být trestně postihováno. Radkovská také poznamenala, že by to měl být varovný signál pro ostatní.

V nedávné době bylo právě za schvalování teroristického útoku v Christchurchi odsouzeno několik lidí, kteří na internetu vyjadřovali vrahovi podporu a gratulovali mu k jeho činu. V podstatě všechny soud potrestal maximální možnou podmínkou, tedy tříletým trestem s odkladem na pět let.