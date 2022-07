Hromadná nehoda u Plzně, pět zraněných

„Šestapadesátiletý řidič Škody Fabia jel od Horní Lukavice na Plzeň. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že ho při jízdě přemohl mikrospánek, vjel do protisměru, kde čelně narazil do Škody Citigo, kterou řídila dvaašedesátiletá řidička. Její vozidlo začalo po nárazu hořet a odrazilo se vozu jedoucího za ním a následně do dalšího, které stálo v odstavném pruhu,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková.