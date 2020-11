Hotel na Semilsku podle policie neoprávněně ubytoval deset hostů

To, že jsou lidé uvnitř, majitel podle ní obhajoval tím, že hotel pronajal dalšímu subjektu k blíž neurčeným aktivitám. Mluvčí nechtěla upřesnit k jakým. „Podle našeho zjištění tam ale byli ti lidé ubytovaní,” dodala. Ještě týž den hosté hotel opustili.

Policie v Libereckém kraji od pátku do neděle v rámci kontrol dodržování protiepidemických opatření uložila 120 pokut. „Za nenošení roušek to bylo ve 39 případech,“ uvedla Baláková. V ostatních to bylo podle ní převážně za porušování zákazu o nočním vycházení a v několik případech i za popíjení alkoholu na veřejnosti.