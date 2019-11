Hlasy mi říkaly, že mám babi shodit z balkonu, řekl soudu schizofrenik, který zabil dva lidi

„Moc mě to mrzí, jsem strašně smutný z toho, co se stalo. Hlasy mi říkaly, že mám babi shodit z balkonu. Dál nechci vypovídat, je to pro mě velmi bolestivé,“ řekl před soudem Jan L. Tragédie se stala 6. února večer v domě s pečovatelskou službou v Břasích na Rokycansku. Mrtvého muže (76) našli kriminalisté v bytě, tělo jeho o čtyři roky mladší manželky pod balkonem stejného bytu. Oba měli podříznutá hrdla.