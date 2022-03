Házení šipek skončilo na Trutnovsku bezvědomím, podezřelého poslali do vazby

Podezření z těžkého ublížení na zdraví vyšetřují policisté na Trutnovsku, kde se podle všeho nepohodli dva muži při hraní šipek. Násilník s řadou záznamů v rejstříku trestů podle vyšetřovatelů udeřil do hlavy soka, který pak vrazil do zárubně dveří a upadl do bezvědomí.