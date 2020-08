Hasiči se brání kritice: u požáru v Bohumíně jsme byli do pěti minut

„Viděla jsem tu hrůzu, jsem z toho naprosto zdrcená. Tři děti se v bytě udusily. Je pravděpodobné, že to byl žhářský čin, který zaslouží odsouzení. Vyjadřuji podporu všem pozůstalým a mohu jim slíbit pomoc,” uvedla Schillerová s tím, že stát nabídne pomoc pozůstalým.

Na místo podle ní jede náměstek probační a mediační služby, který bude pomáhat pozůstalým. „Budou radit lidem, jak pomoci lidem a jak je odškodnit. Hasičům i policii patří poděkování. Nebýt nich byly by škody ještě větší,” konstatovala vicepremiérka.

Ředitel krajských hasičů Vladimír Vlček důrazně odmítl spekulace, že hasiči přijeli pozdě a byly laxní. „Odmítám spekulace, že hasiči přijeli pozdě a že by tu hasiči stáli a nic nedělali. Je skutečností, že dvě jednotky tady byly do pěti minut. V takových případech se zasahuje vnitřní cestou. Není možné, aby zdolání takového požáru bylo vyřešeno v řádu minut,” konstatoval Vlček.

Vlček upozornil, že po dohodě s generálním ředitelem hasičů Drahoslavem Rybou bude prověřen postup hasičů při zásahu, aby mohly být vyloučeny všechny spekulace a pochybnosti. Podle Vlčka v bytě shořely všechny pokoje, další byty na patře zůstaly netknuté. I to podle něj ukazuje na přítomnost akcelerantu.

Podle informací místostarosty Bohumína Igora Bruzla stojí za tragédií nejspíš konflikt v rodině. „Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority," řekl v neděli Bruzl (ČSSD).