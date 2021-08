Hasiči na Opavsku naháněli býčky i klokana

„Mladému klokanovi, který nedávno rozšířil faunu na Dětském ranči v Hlučíne, se podařilo nějakou skulinou uprchnout z výběhu do areálu ranče. Schovával se tam ve vysoké trávě zhruba 100 metrů od domova. Hasičům se ho podařilo do hodiny odchytit do pět metrů široké plachty a umístit zpět do výběhu,“ líčil ve čtvrtek událost mluvčí hasičů Petr Kůdela s tím, že hasičům ani klokanovi se nic nestalo.