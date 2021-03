Hasič při rozvozu vakcín narazil na zraněného výra. Na pomoc si musel počkat

Hasič objevil dravce ještě za tmy časně ráno uprostřed silnice. „Zprvu jsem si myslel, že to je papír, ale když jsem kolem projel, tak jsem si všiml, že se blýskly oči. Zastavil jsem, couvl zpět, odstavil služební auto na krajnici a zapnul majáky. Byla tma, tak ať jsme vidět,“ popsal muž.

Když přišel blíž zjistil, že se jedná o mladého výra velkého se zlomeným levým křídlem. Hasič překryl ptáka dekou a opatrně odnesl ze silnice. Do služebního auta jej ale nemohl naložit. „Zásah zastavil čtyři vozidla, která asi dvě minuty počkala, než jsem dal výra na pole do trávy, aby ho nic nepřejelo. Díky služebním majákům nepřejel nikdo ani mě,“ pousmál se hasič.

Když mu odpoledne skončila služba, byl zvědavý, co se s výrem stalo. Vypravil se proto zpět na místo, kde ptáka našel. Sebou vzal i loveckého psa Baxe. „Umí pernatou zvěř vyhledávat a vystavovat,“ vysvětlil. Na místě, kde ráno ptáka nechal, už nebyl. Naštěstí jej lovecký pes našel během pár minut.

Seděl částečně skryt pod křovím na rozhraní lesa a pole a nemohl létat. Výra proto hasič znovu zabalil do deky, vložil do připravené klece a zavolal do Záchranné stanice Bartošovice. Přes noc si nechal hasič výra doma v garáži. V úterý ráno dravce naložil a převezl na hasičskou stanici v Ostravě-Porubě, kde si jej po poledni vyzvedli pracovníci záchranáři.