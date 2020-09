Haléře z jízdenek do Karibiku byl normální byznys, tvrdil soudu Kmeť

Kmeť to před soudem odmítl a rozhodnutí vrchního soudu zkritizoval. Prohlásil, že se pustil do matematických výpočtů, kterým nerozumí a měl by je nechat auditorům a účetním. Jízdenkový kontrakt hájil. „Vrchní soud popisuje domněnky a spekulace. Nikdo nemůže diktovat podnikateli, jak má v byznysu postupovat,“ prohlásil Kmeť.

Vyjadřoval se také k finanční otázce byznysu. Za zprostředkování prý chtěl 1,5 milionu eur, což ale podle něj Neograph odmítl, protože zřejmě v té době neměl tolik volných peněz. A Janků přišel s návrhem, že se odměna vypočítá podle množství dodaných jízdenek. „Původně jsem chtěl 25 haléřů za jízdenku, ale byli ochotni a schopni dát 17 haléřů. Přijal jsem to, i když jsem neměl dobrý pocit. Říkal jsem si, že to je blbá metoda, a nakonec se to potvrdilo. Novináři to zneužili,“ tvrdil Kmeť, který před soudem mluvil zhruba hodinu.