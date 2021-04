Hádka mezi bezdomovci skončila pokusem o vraždu

Obviněný je 32letý muž. Ten se ve středu 31. března dostal v lokalitě Zelený kout do konfliktu se svým 63letým známým, s nímž společně užíval zahradní chatku. Během incidentu došlo k útoku nožem, starší z mužů utrpěl vážné zranění a mladší z místa utekl.

„Bezprostředně po činu ho ale zadrželi policisté a převezli do policejní cely. Zraněného převezla posádka zdravotnické záchranné služby do nemocnice v Brně, kde se musel podrobit operačnímu zákroku. Nůž byl na místě zajištěn,“ shrnula policejní mluvčí.

Co bylo motivem útoku, nyní kriminalisté vyšetřují, muže podezřelého z pokusu o vraždu poslal na Velký pátek žďárský soud do brněnské vazební věznice. V případě prokázání viny může strávit ve vězení následujících 12 až 20 let.