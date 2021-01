Gruzínec popálil a pobodal v Poličce krajana s družkou, soud mu potvrdil 15 let

Zeinalov, respektive jeho advokát, v odvolání namítal, že vina nebyla prokázána beze vší pochybnosti. Zeinalov prý neměl v žádném případě v úmyslu vraždit. Obhájce například argumentoval, že pokud by jeho klient chtěl skutečně vraždit, pak by bylo nelogické poškozené polévat horkou vodou.

Zeinalov přijel do České republiky loni v únoru za prací s manželkou a synem na pozvání svého krajana. Ten tu žil pod falešnou identitou jako občan Bulharska. Zeinalova nalákal na možnost práce a výdělku. Práce se nicméně dočkal až po několika týdnech v poličském masokombinátu.

Zeinalovův krajan ho ale po několika dalších nedělích prý začal vydírat. Údajně prý má video, kde se oddává erotickým hrátkám se Zeinalovovou manželkou. Pokud by mu obžalovaný peníze nedal, video by prý zveřejnil.

Zeinalov na to v osudnou dubnovou noc zareagoval poněkud neadekvátně. Šel do kuchyňky ubytovny, kde dal vařit vodu ve varné konvici a vzal si nůž s devíticentimetrovou čepelí.

Pak šel do pokoje, kde oba poškození spali, a polil je vroucí vodou. Oba poškozené to přirozeně probudilo a Zeinalov na ně zaútočil nožem, oba bodl do hrudníku a jal se na ně útočit i dál, dokud ho nezastavil jeho syn s manželkou.