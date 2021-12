„Frustráti si to natáčejí“. Začalo vyšetřování útoků na osobnosti boje s covidem

„Děláme jakoby nic, a až tady bude, vybafneme na něj zpoza auta. Sledujte to, sdílejte to a uvidíme, jestli se opováží něco říct, nebo bude držet tlamu jako vždycky,“ říká v úvodu videa jeho autor Patrik Tušl, který se řadí mezi antivaxery a odpůrce pandemických opatření.

Ve svých příspěvcích pravidelně čeká před domem prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a spolu s dalšími odpůrci jej pronásleduje a vykřikuje na něj urážky. „Máte beton v uších, pane Kubek, nebo vám ta vakcína zdegenerovala jazyk, že nemůžete ani mluvit?“ volal na Kubka.

Zdaleka nejde o první takový výstup. V jiném videu, nahraném v pátek, muži natočili, jak podobnými slovními výpady obtěžují pracovnice odběrového centra.

Agresí vůči zdravotníkům a autoritám v boji s nemocí covid-19 se už zabývá policie. „Děje se to a například mediálně známé případy pana Kubka, paní Svrčinové nebo ministra Vojtěcha vyšetřujeme,“ potvrdil Moravčík.

„Dvacet let se pohybuji ve veřejném prostoru, takže jsem na ledacos zvyklý, ale to, co se děje, nemá obdoby. Je mi nepříjemné o tom hovořit a některé věci nemohu říkat,“ komentoval případy Kubek s tím, že nemůže potvrdit, zda má přidělenou policejní ochranu. Tu na několik dní dostala například hlavní hygienička Pavla Svrčinová, před jejímž domem se na začátku listopadu srocovaly desítky odpůrců opatření a snažily se dokonce dostat dovnitř.

Napadení se mají obracet na policii

„Když vám před domem skandují lidé, titulují vás slovy, která jsou nereprodukovatelná, vyzývají, abyste vylezl, co s vámi udělají a že vaše rodina, kterou také titulují, se na to může dívat, tak to musíte dát na policii. To je ten důvod, proč o tom nemohu mluvit,“ dodal Kubek.

„Dav pořádal průvod, ve kterém nesl moji fotografii s nápisem, že jsem zrádce národa. S útoky zaměřenými na rodinu se smířit nehodlám a budu se bránit všemi legálními prostředky. Snaží se mě zastrašit. A co mi přijde nejzajímavější, že někteří frustráti si ty útoky natáčí. Nejdřív jsem nevěděl proč, ale pak jsem se dozvěděl, že na internetu žebrají o peníze od lidí, aby jim přispěli na to, aby mohli dál takto obtěžovat,“ podotkl Kubek.

Celkově útoků na jeho osobu – jak virtuálních, tak v rámci osobní konfrontace – je podle něj nepočítaně. „Nedá se to spočítat. Jsou to telefonáty i maily, kde vám někdo vyhrožuje smrtí, je to praktické zablokování telefonní linky v práci, na kterou se pacienti nemůžou dovolat, protože neustále volají tito stalkeři a vyhrožují,“ přiblížil šéf lékařské komory.

Facebookový profil Tušla skutečně obsahuje výzvu k zasílání peněz. Jako důvod uvádí „pokračování boje proti covid nesmyslům“. Na sociální síti ho sleduje téměř 8 tisíc lidí. Redakce Práva ho oslovila s žádostí o vyjádření, ale neodpověděl.

Zvýšenou agresi vůči lékařům policie eviduje, ne však v konkrétních statistikách. „Případy nemáme statisticky podchycené, abychom mohli říct, kolika se to týká zdravotníků. Uvádění povolání není povinností u výslechu a není to ani v systémech, abychom to mohli vyhodnocovat,“ řekl Moravčík. Podle informací Práva část napadených zdravotníků výpady agresorů vůbec neřeší s policií.

Tento postup by však doporučil advokát Tomáš Pokorný. „Doporučil bych zavolat policii a nejlépe to řešit jako narušování občanského soužití v rámci přestupkového řízení. To je nejúčinnější způsob, protože tam je odezva rychlá, máte okamžitou reakci. Kdybyste šel postupem trestního oznámení, zejména na neznámého pachatele, nebo civilní žalobou na ochranu osobnosti, tak to jsou reakce, které zapůsobí vůči agresorům za velmi dlouhou dobu,“ uvedl.

Zdravotníci by měli každý podobný případ ohlašovat na policii, protože již samotná konfrontace s ní může pachatele odradit od dalších útoků. „Je samozřejmě otázka, jakou mají tito antivaxeři kuráž. Jestli to nejsou spíš křiklouni, které to zastraší a řeknou si, že jejich motivace není tak silná, aby měli oplétačky s policií. Ve své praxi jsem se setkal s případy stalkingu a toto považuji za podobný případ,“ dodal advokát.

Až tři roky vězení

O výši trestu za takové chování rozhodují okolnosti. „Když půjdete a někomu například propíchnete gumu u auta, tak je to vždy protiprávní jednání. Motivace je pak druhá věc, která může mít vliv na uložený trest. Za současné situace lze předpokládat, že bude uložen trest přísnější,“ konstatoval Pokorný.